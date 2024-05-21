Краще зрозуміти себе вам допоможе тест від Розваги 24.

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Розгляньте картинку, на якій зображені 4 різні сценарії. Оберіть сценарій, який найбільше відповідає вашому ставленню до ризику. Прочитайте опис, пов'язаний з вашим вибором, щоб зрозуміти вашу схильність до ризику.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів