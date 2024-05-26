Краще зрозуміти себе вам допоможе тест від Розваги 24.

Дивіться також Перевірте свою схильність до ризику: психологічний тест

Уважно розгляньте 4 картинки, кожна з яких символізує різні реакції на стрес. Виберіть зображення, яке найкраще відображає ваш спосіб справляння зі стресовими ситуаціями. Прочитайте опис, пов'язаний з вашим вибором, щоб дізнатися більше про ваші стратегії управління стресом.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів