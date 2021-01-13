Программист из США получил 7 тысяч биткоинов 10 лет назад, и потерял пароль доступа к своему счету. А мог бы получить сотни миллионов долларов.

Программист из Сан-Франциско Стефан Томас – владелец 7002 биткойнов. Однако, он не имеет к ним доступа, ведь биткойны хранятся в цифровом кошельке, пароль к которому он потерял. Об этом случае сообщает New York Times.

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Стефан Томас получил биткоины еще в 2011 году за создание анимационного видео под названием "Что такое биткоин?».

Ролик, за который программист получил 7002 биткоина

В том же году парень потерял листок бумаги, на котором записал пароль от защищенного накопителя IronKey, где он хранил ключи от электронного кошелька с криптовалютой. Это хранилище предоставляет своим пользователям всего 10 попыток для ввода верного пароля. Если их потратить – информация навсегда заблокируется. Сейчас Стефан использовал уже 8 попыток, но все они были неудачными.

С тех пор как Стефан Томас получил биткоины, криптовалюта значительно выросла, и сегодня 7002 биткоина стоят почти 220 миллионов долларов (более 6 миллиардов гривен).

Стефан Томас – миллионер, который не имеет доступа к своим деньгам / Фото New York Times

Стоит отметить, что в последнее время информация о подобных случаях появляется все чаще. Люди, которые покупали криптовалюту тогда, когда она только начала появляться, даже не надеялись на то, что она будет стоить хоть каких-то денег. А потеряв или забыв свои пароли с годами, они не могут получить довольно приличные, а иногда и заоблачные суммы, которые им принадлежат.