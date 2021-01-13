Програміст із США отримав 7 тисяч біткойнів 10 років тому, та загубив пароль доступу до свого рахунку. А міг би отримати сотні мільйонів доларів.

Програміст із Сан-Франциско Стефан Томас – власник 7002 біткойнів. Проте, він не має до них доступу, адже біткойни зберігаються у цифровому гаманці, пароль до якого він загубив. Про цей випадок повідомляє New York Times.

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Стефан Томас отримав біткойни ще у 2011 році за створення анімаційного відео під назвою "Що таке біткойн?".

Ролик, за який програміст отримав 7002 біткойни

Того ж року хлопець загубив листок паперу, на якому записав пароль від захищеного накопичувача IronKey, де він зберігав ключі від електронного гаманця з криптовалютою. Це сховище надає своїм користувачам всього 10 спроб для введення вірного пароля. Якщо їх витратити – інформація назавжди заблокується. Наразі Стефан використав вже 8 спроб, але всі вони були невдалими.

З того часу криптовалюта значно подорожчала, і станом на сьогодні 7002 біткойни коштують майже 220 мільйонів доларів (понад 6 мільярдів гривень).



Стефан Томас – мільйонер, який не має доступу до своїх грошей / Фото New York Times

Варто зазначити, що останнім часом інформація про подібні випадки з'являється все частіше. Люди, які купували криптовалюту тоді, коли вона лише почала з'являтися, навіть не сподівалися на те, що колись вона коштуватиме принаймні якихось грошей. А загубивши чи забувши свої паролі з роками, вони не можуть отримати доволі пристойні, а іноді й захмарні суми, які їм належать.