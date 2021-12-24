В общей сложности там было 180 000 долларов (4,9 миллиона гривен). Среди денег профессор нашел и письмо от отправителя. Им оказался его бывший студент.

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Он был выпускником колледжа, который получил степень магистра физики, а позже стал еще и доктором физики и астрономии. В письме он предугадал, что профессор будет "немного озадачен", и объяснил, что хочет пожертвовать эти деньги как благодарность за хорошее образование, ставшее основой для его дальнейшего развития. Автор подчеркнул, что благодаря этому он смог построить продуктивную и плодотворную карьеру.

Как и предполагал отправитель, Винод Менон был в шоке. Профессор признался, что в тот момент почувствовал огромную гордость и счастье из-за того, что он является частью чего-то, что смогло повлиять и изменить человеческую жизнь.

Я никогда в жизни не видел столько наличных денег, кроме как в фильмах. Да, я был в шоке и не знал, как на это реагировать,

– поделился Винод Менон.

Полученная профессором коробка со 180 000 долларов / Фото Eyewitness News ABC7NY

Отправитель, не захотевший разглашать свое имя, попросил, чтобы деньги пошли на помощь студентам, которые изучают физику и математику и испытывают финансовые трудности.

Его пожелания воплотили в жизнь. Совет колледжа учредил 2 стипендии на полную стоимость обучения в размере 7500 долларов (около 205 000 гривен). Денег должно хватить на 10 лет.