Кольцо обошлось женщине в 1 фунт стерлингов (37 гривен), так что понятно, почему она подумала, что это обычная бижутерия. Все изменилось, когда она посетила программу Antiques Roadshow, в которой эксперты оценивают стоимость разного антиквариата, что приносят на шоу.

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Женщина принесла купленное кольцо. Она рассказала эксперту Джону Бенджамину, где и за сколько купила украшение, чем откровенно его удивила.

Он объяснил, что у кольца довольно необычная рифленая спинка. Также специалист отметил, что узор с эффектом солнечных лучей типичен для ювелирных изделий периода 1790 – 1800 годов.

Кольцо оказалось золотым, а камни – алмазом и рубинами / Скриншот BBC

Оказалось, что это кольцо было изготовлено из 22-каратного ярко-желтого золота. Более того, температурный тест показал, что самый большой камень в кольце – это настоящий алмаз, а вокруг него расположились 8 драгоценных рубинов.

Это действительно редкая вещь. Это кольцо магнатов, которое спустя 200 лет откуда-то неподалеку от Тадж-Махала попало в благотворительный магазин. Ваш 1 фунт стерлингов стоит 2000 (73,2 тысячи гривен – 24 канал),

– подытожил Джон Бенджамин.

Владелица была в шоке от настоящей стоимости украшения / Скриншот BBC

Женщина была ошеломлена этим известием, ведь сначала она думала, что это лишь симпатичная безделушка с красивым стеклом. Теперь, когда кольцо оказалось драгоценностью, оно будет носить его с гордостью.