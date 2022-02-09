Спрингфилд в Minecraft

Один из них, игрок и пользователь портала Reddit с никнеймом BlocksterCraft , подробно воспроизвел в Minecraft знаменитый город Спрингфилд, где происходят события мультсериала "Симпсоны". Проект занял у него 7 месяцев, и это еще не конец.

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Он опубликовал видеопрогулку по собственноручно созданному городу. Дома, школа, стадион, атомная электростанция, где работал Гомер Симпсон, ратуша, центральная площадь – все это хорошо знакомо людям, хотя бы несколько раз смотревшим сериал. Энтузиаст добавил не только узнаваемые объекты, но и некоторые из тех, что появлявлялись в "Симпсонах" только один или несколько раз.



Несмотря на огромную проделанную работу и захватывающий результат, геймер не планирует останавливаться на достигнутом. Он хочет еще тщательнее проработать все детали и довести Спрингфилд в Minecraft до идеала. ​

Пользователи сети восхитились работой энтузиаста. Они писали, что после просмотра видео почувствовали ностальгию и вспомнили не только оригинальный сериал, но и разные игры, созданные по его мотивам. Больше всего увиденное напомнило им игру The Simpsons Hit & Run.

В целом, проект BlocksterCraft получил много отзывов и оценок. Вот некоторые из них:

"Столько воспоминаний нахлынуло после просмотра. Прекрасная работа";

"Очень круто. Я почти вижу, как Барт Симпсон катается на роликах по улице";

"Молодец, это реально круто";

"Я поражен, это удивительная работа";

"Это просто тонна работы, но результат фантастический".