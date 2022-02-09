Спрингфілд у Minecraft

Один із них, гравець та користувач порталу Reddit з нікнеймом BlocksterCraft, детально відтворив у Minecraft знамените місто Спрингфілд, де відбуваються події мультсеріалу "Сімпсони". Проєкт зайняв у нього 7 місяців, і це ще не кінець.

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Він опублікував відеопрогулянку власноруч створеним містом. Будинки, школа, стадіон, атомна електростанція, де працював Гомер Сімпсон, ратуша, центральна площа – усе це добре знайоме людям, які хоча б кілька разів дивилися серіал. Ентузіаст додав не лише впізнавані об'єкти, а й деякі з тих, що з'являлися у "Сімпсонах" лише одного чи кілька разів.



Попри величезну пророблену роботу та захопливий результат, геймер не планує зупинятися на досягнутому. Він хоче ще ретельніше пропрацювати усі деталі та довести Спрингфілд у Minecraft до ідеалу. ​

Користувачі мережі захопилися роботою ентузіаста. Вони писали, що після перегляду відео відчули ностальгію і пригадали не лише оригінальний серіал, а й різні ігри, створені за його мотивами. Найбільше побачене нагадало їм гру The Simpsons Hit & Run.

Загалом проєкт BlocksterCraft отримав багато відгуків та оцінок. Ось деякі з них:

"Стільки спогадів нахлинуло після перегляду. Прекрасна робота";

"Дуже круто. Я майже бачу, як Барт Сімпсон катається на роликах по вулиці";

"Молодець, це реально круто";

"Я вражений, це дивовижна робота";

"Це просто тонна роботи, але результат фантастичний".

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