Спидраннер SmallAnt понял, что он транслировал не тот экран в прямом эфире после того, как побил мировой рекорд Майнкрафта по скорости – ровно за 9 минут и 31 секунду.

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SmallAnt по ошибке вместо геймплея игры записал фрагмент из фильма "Сокровище нации: Книга Тайн" с Николасом Кейджем.

Это худший день в моей жизни. Я смотрел "Сокровище нации: Книга Тайн" во время скоростного бега по Майнкрафту. Я записал не тот экран,

– написал стример в публикации.

Хотя спидранеру удалось обогнать нынешний рекорд другого спидранера под ником Brentilda на целых пять секунд, из-за путаницы рекорд в 9 минут и 31 секунду не был засчитан. Неизвестно – будет ли Small Ant перепроходить спидран повторно.