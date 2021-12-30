После длительной задержки он получил посылку. Но вместо телефона модели 13 Pro Max за 1045 фунтов стерлингов (38,2 тысяч гривен) там были 2 шоколадки, завернутые в туалетную бумагу.

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Дэниел заказал телефон еще 2 декабря на официальном сайте Apple, но из-за высокого спроса ближайшей свободной датой для доставки было 17 декабря. Однако в тот день ему пришли очень странные извещения. Сначала статус заказа был "готово к доставке", затем изменился на "отложено", и наконец-то появилось "доставлено".

Но мужчина все время был дома и никакой посылки не получал. Тогда он решил забрать ее на складе почтового оператора. Когда британец наконец-то забрал коробку и приехал домой, он заметил, что ее уже открывали. Лента была заклеена неплотно.

Внутри была дешевая туалетная бумага и 2 плитки молочного шоколада,

– рассказал Дэниел Кэрролл.

Он связался со службой доставки, где его заверили, что проведут расследование, выяснят, что произошло с телефоном, и позаботятся о том, чтобы мужчина получил замену.