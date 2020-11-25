В продаже появились макароны Малыша Йоды из сериала "Мандалорец": сколько они стоят
Приобрести и попробовать десерт можно за 50 долларов.
В четвертой серии нового сезона сериала "Мандалорец" Малыш Йода оказался в школе на планете Неварро, и силой отобрал пирожное у мальчика, который сидел за соседней партой. После выхода эпизода калифорнийский магазин Williams Sonoma организовал продажу официальных макаронов с известного сериала, сообщают Развлечения 24.
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Отрывок серии "Мандалорца" с волшебством Малыша
Коробочка с 12-тью пирожными стоит 50 долларов (приблизительно 1400 гривен).
Официальные макароны из сериала "Мандалорец" / Фото Williams Sonoma
Вдохновленные сладким моментом, когда молодой ученик Неварро обсуждал возможность поделиться своими сладостями с Малышом, мастера 21-го века в Калифорнии создали неземные миндальные макароны во французском стиле, которые передают содержание сцены. Для настоящего галактического вкуса каждое печенье изготовлено и наполнено насыщенной кремово-ванильной начинкой вручную,
– так описывают десерт на официальном сайте магазина.
Поклонникам сериала понравилась идея, но большинство из них настаивают на том, что цена слишком высокая. Интересно, повлияет ли общее недовольство на успех продаж.
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