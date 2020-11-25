Придбати та скуштувати десерт можна за 50 доларів.

В четвертій серії нового сезону серіалу "Мандалорець" Малюк Йода потрапив до школи на планеті Неварро, і силою відібрав макарони у хлопчика, що сидів за сусідньою партою. Після виходу епізоду каліфорнійський магазин Williams Sonoma організував продаж офіційних тістечок з відомого серіалу, повідомляють Розваги 24.

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Уривок серії "Мандалорця" з чаклунством Малюка

Коробочка з 12-ма макаронами коштує 50 доларів (приблизно 1400 гривень).



Офіційні макарони з серіалу "Мандалорець" / Фото Williams Sonoma

Натхненні солодким моментом, коли молодий учень Неварро обговорював можливість поділитися своїми солодощами з Малюком, майстри 21 століття в Каліфорнії створили неземні мигдалеві макарони у французькому стилі, які передають зміст сцени. Для справжнього галактичного смаку кожне тістечко виготовлене та наповнене насиченою кремово-ванільною начинкою вручну,

– так описують десерт на офіційному сайті магазину.

Шанувальникам серіалу сподобалася ідея кондитерів, проте більшість з них наполягають на тому, що ціна занадто висока. Цікаво, чи вплине загальне невдоволення на успіх продажів.