Пристрастие спортсмена: окурок сигары Майкла Джордана продают на аукционе

На нью-йоркском аукционе Lelands появился интересный лот. Там продают остаток сигары, частично выкуренной известным баскетболистом Майклом Джорданом.

Сигару Майкла Джордана выставили на аукцион

Аукцион Lelands специализируется на памятных вещах из сферы спорта. Сигара Майкла Джордана попала к ним от женщины, встретившей легендарного спортсмена на курорте Arizon a Biltmore Resort в Финиксе осенью 2021 года.

Это интересно Один из самых больших в мире голубых бриллиантов продадут на аукционе: цена впечатляет

Она попросила Майкла о фото, и он согласился. В этот момент баскетболист курил сигару, поэтому остановился и затушил ее. После этого он быстро сфотографировался с поклонницей и пошел дальше. Заметив, что спортсмен оставил окурок в пепельнице, женщина решила забрать его с собой, а теперь продает.

Майкл Джордан курит ту самую сигару / Фото Lelands

Представленный лот – это остаток первоклассной сигары Oliva V Melanio, изготовленной из кубинских зерен в Никарагуа. Окурок имеет примерно 8 сантиметров в длину. Пепельница, которая продается вместе с ним, сделана из тяжелого качественного стекла.

Майкл Джордан известен своей любовью к сигарам. Он начал курить еще в 1991 году, а сейчас выкуривает до 6 сигар в день.

Стартовая ставка – 500 долларов (14150 гривен). Аукцион продлится до 12 марта.

Курьезные новости со всего мира в программе "Вєсті Глобалайз": смотрите видео