В Геммологическом институте Америки (GIA) камень оценили как "крупнейший ярко-голубой бриллиант ступенчатой ​​огранки без внутренних дефектов". Эксперты считают, что он может уйти с молотка более чем за 48 миллионов долларов (134 миллиона гривен).

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Что известно о бриллианте

В Sotheby's бриллиант называют чрезвычайно редким, апеллируя тем, что на аукционах появлялись лишь 5 голубых бриллиантов, весом более 10 каратов. Вместе с тем, ни один из них не превышал 15 каратов, поэтому появление этой безупречной драгоценности является знаковым событием.

Бриллиант был найден на руднике Куллинан в Южной Африке в 2021 году. Он получил наилучшие оценки соответствия стандартам, по которым оценивают цветные бриллианты.

De Beers Cullinan Blue – самый большой голубой бриллиант из всех когда-либо появлявшихся на аукционах / Фото Sotheby's

Его квалифицировали как "ярко-голубой фантазийный", а это самая высокая из возможных оценка цвета, что присвоили не более 1% голубых бриллиантов, с которыми имели дело у GIA. К тому же этот камень отнесли к типу IIb, то есть в нем есть бор, придающий голубовато-серый оттенок. К этой категории относятся менее 0,5% бриллиантов.

Сотни миллионов лет в процессе создания, этот необычный голубой бриллиант, без сомнений, является одним из лучших творений природы. Теперь, воплощенный в жизнь рукой одного из самых искусных огранщиков в мире, он представляет собой самый высокий шедевр,

– поделилась Патти Вонг, глава Sotheby's Asia.

В Sotheby's объяснили, что голубые бриллианты пользуются высоким спросом благодаря своей редкости и яркому окрасу. De Beers Cullinan Blue будет продан на аукционе в рамках отдельного мероприятия Недели роскоши в Гонконге в конце апреля.