Сигару Майкла Джордана виставили на аукціон

Аукціон Lelands спеціалізується на пам'ятних речах зі сфери спорту. Сигара Майкла Джордана потрапила до них від жінки, яка зустріла легендарного спортсмена на курорті Arizon a Biltmore Resort у Фініксі восени 2021 року.

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Вона попросила Майкла про фото і він погодився. У цей момент баскетболіст саме курив сигару, тож зупинився та затушив її. Після цього він швидко сфотографувався з шанувальницею та пішов далі. Помітивши, що спортсмен залишив недопалок у попільничці, жінка вирішила забрати його з собою, а тепер продає.

Майкл Джордан курить ту саму сигару / Фото Lelands

Представлений лот – це залишок першокласної сигари Oliva V Melanio, виготовленої з кубинських зерен у Нікарагуа. Недопалок має приблизно 8 сантиметрів у довжину. Попільничка, яка продається разом з ним зроблена з важкого якісного скла.

Майкл Джордан відомий своєю любов'ю до сигар. Він почав палити ще у 1991 році, а зараз викурює до 6 сигар за день.

Стартова ставка – 500 доларів (14 150 гривень). Аукціон триватиме до 12 березня.

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