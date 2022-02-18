Сигару Майкла Джордана выставили на аукцион

Аукцион Lelands специализируется на памятных вещах из сферы спорта. Сигара Майкла Джордана попала к ним от женщины, встретившей легендарного спортсмена на курорте Arizon a Biltmore Resort в Финиксе осенью 2021 года.

Это интересно Один из самых больших в мире голубых бриллиантов продадут на аукционе: цена впечатляет

Она попросила Майкла о фото, и он согласился. В этот момент баскетболист курил сигару, поэтому остановился и затушил ее. После этого он быстро сфотографировался с поклонницей и пошел дальше. Заметив, что спортсмен оставил окурок в пепельнице, женщина решила забрать его с собой, а теперь продает.

Майкл Джордан курит ту самую сигару / Фото Lelands

Представленный лот – это остаток первоклассной сигары Oliva V Melanio, изготовленной из кубинских зерен в Никарагуа. Окурок имеет примерно 8 сантиметров в длину. Пепельница, которая продается вместе с ним, сделана из тяжелого качественного стекла.

Майкл Джордан известен своей любовью к сигарам. Он начал курить еще в 1991 году, а сейчас выкуривает до 6 сигар в день.

Стартовая ставка – 500 долларов (14150 гривен). Аукцион продлится до 12 марта.