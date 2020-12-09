Вымышленный плохой секс – это слишком, чтобы люди могли справиться с этим в адском 2020 году, охваченном пандемией коронавируса.

Премия Bad Sex in Fiction Awards была основана британским литературным критиком Рода Кениг и редактором журнала Literary Review Обероном Во в 1993 году за худшее описание сцены секса в литературе. Награда символически представлена в виде обнаженной женщины, которая лежит на раскрытой книге. Цель премии – "привлечь внимание к грубым, невкусным, часто поверхностным использованиям повторяющихся отрывков сексуального описания в современном романе и помешать этому".

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Но в 2020-м впервые более чем за десятилетие о премии конкурса на худший секс-текст можно забыть – после нескольких недель раздумий судьи премии Bad Sex in Fiction Award 2020 приняли тяжелое решение об отмене приза в этом году.

Судьи посчитали, что публика подверглась слишком многим плохим вещам в этом году, чтобы оправдать также и плохой секс,

– поясняет The Literary Review в своем заявлении.

Премию планируют восстановить в 2021 году. И судьи предупредили авторов, чтобы они не воспринимали отмену премии, как "разрешение писать о плохом сексе".

Поскольку правила изоляции приводят к появлению новых видов сексуальных практик, судьи ожидают, что в следующем году будет большое количество заявок. Напоминаем авторам, что киберсекс и другие виды домашних развлечений подпадают под действие этой награды. Сцены, происходящие в полях, парках, задних дворах, или в помещении с открытыми окнами в присутствии не менее шести человек, также не будут освобождены от изучения,

– сказал представитель премии.

За 27 лет существования премии многие известные авторы были на нее номинированы, в том числе Стивен Кинг, Ник Кейв, Тони Блэр, Том Вульф, а также автор песен Моррисси.

Предлагаем вниманию читателей Развлечения 24 несколько отрывков победителей премии Bad Sex in Fiction Awards прошлых лет:

Она была горячей, и жар был в нем. Он посмотрел на ее идеальную черную стройность. Ее глаза были голодными. Как и его собственные, они были огнем и желанием. Более чем жарко, более чем тропически: они двое ехали по экватору. Они обнялись, как будто они могли слиться вдвоем в одно целое.

Его язык длинный и твердый, на вкус мятный. Мы ничего не говорим, но он ставит меня на колени посреди магазина. Я кладу руку. Жарко и сыро, и потом, Господи; это потрясающе, огромно. Это продолжается и продолжается по-прежнему …

"Как магнум? Иеровоам? Метусела? Горький насос?"

"Чертова салями. Заткнись, Джон".

Дорожка к терминалу была покрыта ковром. Дилли затолкала Финна в первую предложенную уборную, заперла дверь кабинки и потянула за его кожаный ремень. "Ты красив", – сказала она ему, опустившись на корточки и расстегивая молнию. Он наблюдал, как ее паспорт постепенно вылезает из заднего кармана джинсов в такт ритмичному покачиванию ее ягодиц. Он выгнулся из-за ее спины и схватил паспорт, прежде чем тот приземлился на покрытый грязью пол. Несмотря на непосредственные обстоятельства, человеческая природа заставила его взглянуть на ее фото в паспорте.