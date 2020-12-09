Вигаданий поганий секс – це занадто, щоб люди могли впоратися з цим в пекельному 2020 році, охопленому пандемією коронавірусу.

Премія Bad Sex in Fiction Awards була заснована британським літературним критиком Рода Кеніг і редактором журналу Literary Review Обероном Во у 1993 році за найгірший опис сцени сексу в літературі. Нагорода символічно представлена у вигляді оголеної жінки, яка лежить на розкритій книзі. Мета премії – "привернути увагу до грубого, несмачного, часто поверхневого використання повторюваних уривків сексуального опису в сучасному романі і перешкодити цьому".

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Але у 2020-му вперше більш ніж за десятиліття про премію конкурсу на найгірший секс-текст можна забути – після декількох тижнів роздумів судді премії Bad Sex in Fiction Award 2020 прийняли важке рішення про скасування призу цього року.

Судді порахували, що публіка піддалася занадто багатьом поганим речам в цьому році, щоб виправдати також і поганий секс,

– пояснює The Literary Review в своїй заяві.

Премію планують відновити у 2021 році. І судді попередили авторів, щоб вони не сприймали скасування премії, як "дозвіл писати про поганий секс".

Оскільки правила ізоляції призводять до появи нових видів сексуальних практик, судді очікують, що в наступному році буде велика кількість заявок. Нагадуємо авторам, що кіберсекс та інші види домашніх розваг підпадають під дію цієї нагороди. Сцени, що відбуваються в полях, парках, задніх дворах, або в приміщенні з відкритими вікнами в присутності не менше шести чоловік, також не будуть звільнені від вивчення,

– сказав представник премії.

За 27 років існування премії багато відомих авторів були на неї номіновані, в тому числі Стівен Кінг, Нік Кейв, Тоні Блер, Том Вульф, а також автор пісень Морріссі.

Пропонуємо до уваги читачів Розваги 24 декілька уривків переможців премії Bad Sex in Fiction Awards минулих років:

Вона була гарячою, і жар був у ньому. Він подивився на її ідеальну чорну стрункість. Її очі були голодними. Як і його власні, вони були вогнем і бажанням. Більш ніж жарко, більш ніж тропічно: вони двоє їхали по екватору. Вони обнялися, так ніби вони могли злитися удвох в одне ціле.

Його язик довгий і твердий, на смак м'ятний. Ми нічого не говоримо, але він ставить мене на коліна посеред магазину. Я кладу руку. Жарко і сиро, і потім, Господи; це приголомшливо, величезне. Це триває і триває, як і раніше …

"Як магнум? Єровоам? Метусела? Гіркий насос?"

"Чортова салямі. Заткнись, Джон".

Доріжка до терміналу була покрита килимом. Діллі заштовхала Фінна в першу запропоновану вбиральню, замкнула двері кабінки і потягнула за його шкіряний ремінь. "Ти гарний", – сказала вона йому, опустившись навпочіпки і розстібаючи блискавку. Він спостерігав, як її паспорт поступово вилазить з задньої кишені джинсів в такт ритмічному погойдуванню її сідниць. Він вигнувся через її спину і схопив паспорт, перш ніж той приземлився на покриту брудом підлогу. Незважаючи на безпосередні обставини, людська природа змусила його глянути на її фото в паспорті.