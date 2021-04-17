Реалии удаленной работы стали очевидными для парламента Эстонии. В четверг утром один депутат был пойман в расслабленном состоянии во время онлайн-заседания.

Тармо Круусимяэ – депутат Рийгикогу – парламента Эстонии от правоцентристской партии Isamaa. Пока он ждал своей очереди задать вопрос во время парламентских дебатов, которые проходили в онлайн-режиме, решил немного расслабиться.

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Когда к Тармо подошла очередь спрашивать, канцелярия парламента включила камеру на его компьютере. В этот момент депутат лежал на кровати, курил электронную сигарету и слушал музыку. Похоже, он не ожидал что его очередь будет так быстро. Поэтому когда поток автоматически подключился к его компьютеру, все присутствующие увидели, что он расслабляется.

Тармо, Задай вопрос! Тармо, у тебя есть возможность задать вопрос.

Похоже, он не хочет. Перейдем к следующему вопросу.

Позже депутат объяснил – если бы он знал, что пришло его время говорить, он бы надел соответствующую рубашку и выбрал бы другой фон.

Это прелесть и беда удаленной работы. Я считаю Рийгикогу очень важным органом. У меня случилось то, что называться "sh*t happens" (распространен английский сленговое выражение "дерьмо случается" – 24 канал),

– прокомментировал этот случай Круузимяэ.