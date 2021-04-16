Очередной курьезный случай в видеоконференции произошел с членом канадского парламента Уильямом Амосом на онлайн-заседании Палаты общин. Мужчина появился полностью обнаженным на фоне государственных флагов.

Его коллеги не замешкались и сделали снимок экрана с голым депутатом. Вскоре он попал в прессу. На скриншоте видно, как растерянный мужчина стоит, прикрыв гениталии мобильным телефоном.

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Позже Уильям Амос принес извинения за этот инцидент в электронном письме. Также он обьяснил причину своего появления на виртуальном заседании в ненадлежащем виде.

Это была досадная ошибка. Видео случайно включилось, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки. Я искренне прошу прощения у своих коллег из Палаты общин за это непреднамеренное отвлечение,

– написал депутат.

Члены парламента с пониманием отнеслись к ошибке Уильяма Амоса. Также они попросили его и других депутатов в дальнейшем быть осмотрительными и позаботиться о надлежащей одежде на работе, особенно, когда камеры включены.