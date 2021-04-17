Реалії віддаленої роботи стали очевидними для парламенту Естонії. У четвер вранці один депутат був спійманий в розслабленому стані під час онлайн-засідання.

Тармо Круусімяе – депутат Рійгікогу – парламенту Естонії від правоцентристської партії Isamaa. Поки він чекав своєї черги поставити питання під час парламентських дебатів, які відбувалися в онлайн-режимі, вирішив трохи розслабитися.

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Коли до Тармо підійшла черга питати, канцелярія парламенту включила камеру на його комп'ютері. У цей момент депутат лежав на ліжку, курив електронну сигарету та слухав музику. Схоже, він не очікував що його черга буде так швидко. Тож коли потік автоматично підключився до його комп'ютера, всі присутні побачили, що він розслабляється.

Тармо, Постав питання! Тармо, у тебе є можливість поставити питання.

Схоже, він не хоче. Перейдемо до наступного питання.

Згодом депутат пояснив – якби він знав, що настав його час говорити, він би одягнув відповідну сорочку і вибрав би інший фон.

Це принадність і біда віддаленої роботи. Я вважаю Рійгікогу дуже важливим органом. У мене сталося те, що називатися "sh*t happens" (поширений англійський сленговий вираз "лайно трапляється" – 24 канал),

– прокоментував цей випадок Круузімяе.