Приближаются зимние праздники, и на главных площадях городов по всему миру появляются рождественские елки.

Рождество почти здесь! Большинство городов уже сияют тысячами огней. Площади, ратуши и торговые центры превращаются в мерцающие места, наполненные рождественским духом. Рождественские елки украшают основные площади городов. Они символизируют рождественские праздники со своими шале, глинтвейном, выпечкой...

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Развлечения 24 предлагают окунуться в атмосферу праздника и посмотреть на эти удивительные деревья со всего мира, если вы не можете попасть туда в этом году.

1. Рокфеллер-центр, Нью-Йорк, США

Это дерево на фоне большого Рокфеллер-центра устанавливают каждый год начиная с 1933 года. В настоящее время в Instagram существует около 54 000 хэштэгов Rockefellerchristmastree. Елка находится в центре всех рождественских мероприятий, включая живую музыку и художественные представления.

2. Париж, Франция.

Известный торговый центр Galeries Lafayette ежегодно украшает замечательную рождественскую елку, которая всегда меняет тему, чтобы удивить и порадовать покупателей. Прошлогодние темы были такими: "С другой планеты" с метеоритными украшениям, "Арктика" – целиком сделана из бумаги французским художником Лоренцо Папасе, и "Захватывающее зрелище" из фильма "Мулен Руж". Тема этого года "Отправляйтесь в рождественское путешествие".

3. Капитолийский холм, Вашингтон, округ Колумбия

Каждый год с середины 60-х годов на Капитолийском холме проводится церемония зажжения рождественских елок. Деревья обычно вспыхивают всеми яркими оттенками.

4. Губбио, Италия

Это не совсем дерево! Это множество осветительных приборов, устанавливаемых на склонах горы Ингино за пределами города Губбио в Умбрии каждый год. Но єта конструкция определенно похожа на новогоднюю елку и является самой высокой в этом списке. Елка светится огнями с 7 декабря до первой недели января.

5. Мехико, Мексика

На Рождество в Мехико устанавливают гигантское дерево на площади Сокало. Елку украшают множеством экстравагантных светильников и мишуры. Известно, что елка устанавливается не каждый год, и в 2020 году это вряд ли произойдет.

6. Рио-де-Жанейро, Бразилия

В лагуне Родриго де Фрейтас в Рио-де-Жанейро устанавливают плавающую рождественскую елку, которая простирается более чем на 70 метров в небо – традиция, которая началась вместе со слепящим фейерверком в 2014 году. Неизвестно, будет ли в этом году зажжена Рождественская елка в Лагоа и будет ли фейерверк. Ведь мероприятие проводится не каждый год.

7. Вильнюс, Литва

Вильнюсская новогодняя елка, которая устанавливается каждый год на Соборной площади, всегда щедро украшена. В 2020 году новогодняя елка в Вильнюсе приобрела современный вид – кажется, что она разделяется на части квадратной формы. Но внутри современной елки можно увидеть традиционную – украшенную старинным орнаментом.

8. Тайбей, Тайвань

Хотя Рождество не является официальным праздником на Тайване – это не мешает его гражданам присоединиться к праздничному веселью. Рождественская елка Тайбэя, расположа в городском особом районе Синбан, и является центральным элементом, который помогает превратить весь район в так называемую "страну Рождества". В 2020 году в световом шоу и инсталляциях будут представлены персонажи Диснея.

9. Мадрид, Испания

В городе есть традиция выращивать экологически чистые деревья. Посетителей и местных жителей на Королевской площади в испанской столице ждет ежегодное праздничное световое шоу, которое всегда сосредоточено вокруг огромной яркой елки.