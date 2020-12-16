Наближаються зимові свята, і на головних площах міст по всьому світу з'являються різдвяні ялинки.

Різдво майже тут! Більшість міст вже сяють тисячами вогнів. Площі, ратуші та торгові центри перетворюються на мерехтливі місця, наповнені різдвяним духом. Різдвяні ялинки прикрашають основні площі міст. Вони символізують різдвяні свята зі своїми шале, глінтвейном, випічкою...

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Розваги 24 пропонують поринути в атмосферу свята та подивитись на ці дивовижні дерева з усього світу, якщо ви не можете потрапити туди в цьому році.

1. Рокфеллер-центр, Нью-Йорк, США

Це дерево на фоні великого Рокфеллер-центру встановлюють щороку починаючи з 1933 року. В даний час в Instagram існує близько 54 000 хештегів Rockefellerchristmastree. Ялинка знаходиться в центрі всіх різдвяних заходів, включаючи живу музику та художні вистави.

2. Galeries Lafayette, Париж, Франція.

Відомий торговий центр Galeries Lafayette щорічно прикрашає чудову різдвяну ялинку, яка завжди має іншу тему, щоб здивувати і порадувати покупців. Минулорічні теми були такими: "З іншої планети" з метеоритними прикрасам, "Арктика" – цілком зроблена з паперу французьким художником Лоренцо Папасе, і "Захоплююче видовище" з фільму "Мулен Руж". Тема цього року "Вирушайте в різдвяну подорож".

3. Капітолійський пагорб, Вашингтон, округ Колумбія

Щороку з середини 60-х років на Капітолійському пагорбі проводиться церемонія запалювання різдвяних ялинок. Дерева зазвичай спалахують усіма яскравими відтінками.

4. Губбіо, Італія

Це не зовсім дерево! Це безліч освітлювальних приладів, що встановлюються на схилах гори Інгіно за межами міста Губбіо в Умбрії щороку. Але ця конструкція безумовно схожа на новорічну ялинку і є найвищою в цьому списку. Ялинка світиться вогнями з 7 грудня до першого тижня січня.

5. Мехіко, Мексика

На Різдво в Мехіко встановлюють гігантське дерево на площі Сокало. Ялинку прикрашають безліччю екстравагантних світильників та мішури. Відомо, що ялинка встановлюється не щороку, і в 2020 році це навряд чи станеться.

6. Ріо-де-Жанейро, Бразилія

В лагуні Родріго де Фрейтас в Ріо-де-Жанейро встановлюють плаваючу різдвяну ялинку, яка простягається більш ніж на 70 метрів в небо – традиція, яка почалася разом з засліплюючим феєрверком в 2014 році. Невідомо, чи буде в цьому році запалена Різдвяна ялинка в Лагоа і чи буде феєрверк. Адже захід проводиться не щороку.

7. Вільнюс, Литва

Вільнюська новорічна ялинка, яка встановлюється щороку на Соборній площі, завжди щедро прикрашена. У 2020 році новорічна ялинка у Вільнюсі набула сучасного вигляду – здається, що вона розкладається на частини квадратної форми. Але всередині сучасної ялинки можна побачити традиційну – прикрашену старовинним орнаментом.

8. Тайбей, Тайвань

Хоча Різдво не є офіційним святом на Тайвані – це не заважає його громадянам приєднатися до святкових веселощів. Різдвяна ялинка Тайбея, розташована в міському особливому районі Сінбан, і є центральним елементом, який допомагає перетворити весь район в так звану "країну Різдва". У 2020 році в світловому шоу та інсталяціях будуть представлені персонажі Діснея.

9. Мадрид, Іспанія

У місті є традиція вирощувати екологічно чисті дерева. На відвідувачів та місцевих жителів на королівській площі в іспанській столиці чекає щорічне святкове світлове шоу, яке завжди зосереджено навколо величезної яскравої ялинки.