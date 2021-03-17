17 марта празднуют День Святого Патрика. Это культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.

Это праздник также широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру, особенно в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. Торжества в день святого Патрика обычно охватывают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и надевание зеленой одежды, украшенной трилистником.

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В 70-е годы прошлого века издание The Baltimore Sun любило делать в этот день фотоподборки гуляний, которые проходили на улицах Балтимора, США. Фотографии, которые сейчас можно найти в архиве издания, передают дух праздника и главного весеннего гуляния ирландцев.

И хотя следующие архивные фотографии черно-белые – будьте уверены, на самом деле вокруг все утопает в зелени.



И миловидные девушки танцуют джигу перед Праттом. 1973 год / Фото Baltimore Sun



Парад в честь Дня Святого Патрика. 1976 год / Фото Baltimore Sun



Сорок спринтеров должны были пробежать, не пролив пиво из чашек на подносах во время 8-й ежегодной большой пивной гонки в Аннаполисе, посвященной Дню Святого Патрика. 1976 год / Фото Baltimore Sun



Парад в честь Дня Святого Патрика на улицах Балтимора. 1976 год / Фото Baltimore Sun



Парад в честь Дня Святого Патрика. 1977 год / Фото Baltimore Sun

Продавец шляп. 1977 год / Фото Baltimore Sun

Поздравление с Днем Святого Патрика. 1979 год / Фото Baltimore Sun

Участники парада размахивают ирландскими флагами. 1979 год / Фото Baltimore Sun

Девушка с трилистником на щеке. 1979 год / Фото Baltimore Sun



Члены ирландского маршевого отряда опускают флаги в знак приветствия, когда проходят мимо трибуны на Соборной улице во время парада в честь Дня Святого Патрика. 1979 год / Фото Baltimore Sun



На пути к победе в гонке пивных кружек в День Святого Патрика. 1979 год / Фото Baltimore Sun