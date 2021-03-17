17 березня святкують День Святого Патріка. Це культурне і релігійне свято, яке відзначається щорічно, в день смерті небесного покровителя Ірландії святого Патріка.

Це свято також широко відзначається ірландською діаспорою по всьому світу, особливо у Великобританії, Канаді, США, Аргентині, Австралії та Новій Зеландії. Урочистості в день святого Патріка зазвичай охоплюють паради й фестивалі, виконання танців кейлі й одягання зеленого одягу, прикрашеного трилисником.

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У 70-ті роки минулого століття видання The Baltimore Sun любило робити в цей день фотопідбірки гулянь, які проходили на Вулицях Балтімору, США. Фотографії, які зараз можна знайти в архіві видання, передають дух свята і головного весняного гуляння ірландців.

І хоча наступні архівні фотографії чорно-білі – будьте певні, насправді навкруги все потопає в зелені.



І миловидні дівчата танцюють джигу перед Праттом. 1973 рік / Фото The Baltimore Sun



Парад на честь Дня Святого Патріка. 1976 рік / Фото The Baltimore Sun



Сорок спринтерів мали пробігти, не проливши пиво з чашок на підносах під час 8-ї Щорічної Великої пивної гонки в Аннаполісі, присвяченій Дню Святого Патріка. 1976 рік / Фото The Baltimore Sun



Парад на честь Дня Святого Патріка на вулицях Балтімора. 1976 рік / Фото The Baltimore Sun



Парад на честь Дня Святого Патріка. 1977 рік / Фото The Baltimore Sun



Продавець капелюхів. 1977 рік / Фото The Baltimore Sun



Вітання з Днем Святого Патріка. 1979 рік / Фото The Baltimore Sun



Учасники параду розмахують ірландськими прапорами. 1979 рік / Фото The Baltimore Sun



Дівчина з трилисником на щоці. 1979 рік / Фото The Baltimore Sun



Члени ірландського маршового загону опускають прапори в знак вітання, коли проходять повз трибуни на Соборній вулиці під час параду на честь Дня Святого Патріка. 1979 рік / Фото The Baltimore Sun



На шляху до перемоги в гонці пивних кухлів в День Святого Патріка. 1979 рік / Фото The Baltimore Sun