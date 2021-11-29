Праздник не удался: 12 человек, которые ужасно отметили День благодарения, но рассмешили сеть

Каждый год в четвертый четверг ноября традиционно отмечают День благодарения – семейный праздник, особенно распространенный в США. В этот день принято благодарить Бога и друг друга за все хорошее, что случилось за прошлый год. Но, конечно, во время празднований не обходится и без курьезов.

Развлечения 24 подготовили забавную подборку фото, авторы которых отпраздновали День благодарения не так, как им этого хотелось. Но что им точно удалось – это рассмешить соцсети.

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"А какой была ваша индейка?"

Фото Reddit / Rploesser

"Великолепный День благодарения для моей кошки, и ужасный для меня"

Фото Reddit / ginguh

"Я пытался приготовить пирог на День благодарения"

Фото Reddit / Texshields

"Теперь мы знаем, что происходит, когда клюквенный соус слишком сильно кипит"

Фото из инстаграма lesliejingluski

"Привет всем, кто застрял на кухне в День благодарения"

Фото Reddit / skinow84

"День благодарения отменяется"

Фото Reddit / cmac86

"Этот спектакль называется "В канун Дня благодарения""

Фото Reddit / MacaroniAndBooty

"Всех с Днем благодарения!"

Фото Reddit / Detestify

"Поздравление моих младших сестер с Днем благодарения. Они впервые готовили индейку"

Фото Reddit / Lovethe3beatles

"Резьба по индейке"

Фото Reddit / roro4484

"Моему брату пришлось работать в День благодарения. Он попросил меня оставить ему "всего понемножку""

Фото Reddit / Seely2593

"Было очень вкусно"

Фото из инстаграма mcznag_eats