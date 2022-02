Права компании охватывают лицензию на использование произведений Толкина и их элементов в фильмах, видеоиграх, тематических товарах (настольные игры, одежда, аксессуары с символикой и так далее), живые мероприятия и тематические парки.

Детали продажи

Часть прав на фильмы серии "Властелин колец" принадлежит компании Warner Bros. из-за владения New Line Cinema, продюсировавшей знаменитую кинотрилогию. Однако то, что Warner Bros. не занималась активной разработкой новых продуктов, дало The Saul Zaentz Company основания полагать, что на 2021 год большая часть прав на адаптацию литературного наследия Толкина принадлежит ей.

The Saul Zaentz Company приобрела права за 15 миллионов долларов в 1976 году. Однако они не распространялись на создание и выпуск сериала продолжительностью дольше 8 эпизодов. Именно это позволило Amazon в 2017 году договориться о съемках сериала The Lord of the Rings: The Rings of Power , премьера которого запланирована уже на 2 сентября 2022 года, непосредственно с наследниками писателя.

Кадр из нового сериала "Властелин колец: Кольца власти" / Фото Vanity Fair

Это и подтолкнуло The Saul Zaentz Company продавать права сейчас, ведь главным претендентом на покупку прав является именно Amazon . Бюджет только первого сезона будущего сериала составил 1 миллиард долларов. В эту сумму входят затраты на производство, покупка прав на экранизацию у наследников, реклама и маркетинг. Сейчас Amazon планирует выпустить 5 сезонов шоу, поэтому покупка прав у The Saul Zaentz Company для нее как никогда актуальна.

Для управления процессом продаж The Saul Zaentz Company наняла международный инвестиционный банк ACF. Учитывая недавние высокие оценки ведущих производителей интеллектуальной собственности и контента, это соглашение принесет компании не менее 2 миллиардов долларов .