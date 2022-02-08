Рекордный киномарафон

Самым преданным из них можно назвать мексиканца Рамиро Агустина Аланиса, что посетил 205 киносеансов, где показывали этот фильм. Он успел это сделать за 1,5 месяца – с момента мировой премьеры 17 декабря 2021 года по 3 февраля.

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Хотя это еще не подтверждено официально, он установил мировой рекорд по количеству просмотров одного и того же фильма о супергероях. Чтобы подтвердить это, он сохранил все 205 билетов на киносеансы.

Поклонник посмотрел "Человек-паук: Нет пути домой" 205 раз / Фото Рамиро Агустина Аланиса

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой " длится 148 минут. Это значит, что мужчина потратил на установление своего рекорда 505 часов или 21 полные сутки. На деле Рамиро просматривал ленту по 4 раза в день. Вероятно, он изучил все реплики героев на память.

205-сеанс "Человека-паука" / Фото Рамиро Агустина Аланиса

Это не стало первым подобным опытом для Рамиро. В мае 2021 года он установил официальный рекорд Гиннеса, просмотрев фильм "Мстители: Финал" в кинотеатрах 191 раз, поэтому сейчас он превзошел свое же достижение. В прошлый раз в процессе киномарафона мужчина перестал общаться с семьей и сбросил 7 килограммов.