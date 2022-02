Права компанії охоплюють ліцензію на використання творів Толкіна та їхніх елементів у фільмах, відеоіграх, тематичних товарах (настільні ігри, одяг, аксесуари з символікою тощо), живих заходах та тематичних парках.

Деталі продажу

Частина прав на фільми серії "Володар перснів" належить компанії Warner Bros. через володіння New Line Cinema, яка продюсувала знамениту кінотрилогію. Однак, те, що Warner Bros. не займалася активною розробкою нових продуктів, дало The Saul Zaentz Company підстави вважати, що на 2021 рік більша частина прав на адаптації літературної спадщини Толкіна належить їй.

The Saul Zaentz Company придбала права за 15 мільйонів доларів у 1976 році. Проте вони не розповсюджувалися на створення та випуск серіалу тривалістю довше ніж 8 епізодів. Саме це дало змогу Amazon у 2017 році домовитися про зйомки серіалу The Lord of the Rings: The Rings of Power, прем'єра якого запланована вже на 2 вересня 2022 року, безпосередньо зі спадкоємцями письменника.

Кадр з нового серіалу "Володар перснів: Персні влади" / Фото Vanity Fair

Це й підштовхнуло The Saul Zaentz Company продавати права зараз, адже головним претендентом на покупку прав є саме Amazon. Бюджет лише першого сезону її майбутнього серіалу склав 1 мільярд доларів. У цю суму входять витрати на виробництво, купівля прав на екранізацію у спадкоємців, реклама і маркетинг. Наразі Amazon планує випустити 5 сезонів шоу, тож купівля прав у The Saul Zaentz Company є для неї як ніколи актуальною.

Для управління процесом продажу The Saul Zaentz Company найняла міжнародний інвестиційний банк ACF. Зважаючи на нещодавні високі оцінки провідних виробників інтелектуальної власності та контенту, ця угода принесе компанії щонайменше 2 мільярди доларів.

