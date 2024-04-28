В Дании продадут редкую коллекцию монет: их стоимость составляет 72 миллиона долларов

Потомки датского магната Ларса Эмиля Брууна продадут редкую коллекцию монет. Их стоимость составляет 72 миллиона долларов.

Его родные планировали продать монеты еще раньше, но не могли этого сделать из-за завещания.

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Что известно о редкой коллекции монет

В коллекцию Ларса Эмиля Брууна вошло около 20 тысяч предметов:

15 тысяч монет,

4 600 медалей и жетонов,

330 банкнот,

а также 1 800 наименований книг.

Все эти сокровища связаны со Скандинавией – Дании, Норвегии, Швеции, мест, ранее находившихся под властью этих государств. Также он собирал английские монеты времен правления датчан, в частности речь идет о короле Англии Кануте.

Магнат распорядился, что коллекция должна быть неприкосновенной следующие 100 лет. И только если через века национальная коллекция останется невредимой, то его собственную можно будет продать на публичном аукционе. Вырученные средства он завещал своим прямым наследникам.

Известно, что как минимум один из потомков Брууна – его внук – пытался изменить завещание, чтобы продать коллекцию, однако не смог.

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