Його рідні планували продати монети ще раніше, але не могли цього зробити через заповіт.

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Що відомо про рідкісну колекцію монет

До колекції Ларса Еміля Брууна увійшло близько 20 тисяч предметів:

15 тисяч монет,

4 600 медалей і жетонів,

330 банкнот,

а також 1 800 найменувань книг.

Усі ці скарби пов'язані зі Скандинавією – Данії, Норвегії, Швеції, місць, які раніше перебували під владою цих держав. Також він збирав англійські монети часів правління данців, зокрема йдеться про короля Англії Канута.

Цікаво! Магнат розпорядився, що колекція має бути недоторканною наступні 100 років. І лише якщо через століття національна колекція залишиться неушкодженою, то його власну можна буде продати на публічному аукціоні. Виручені кошти він заповів своїм прямим спадкоємцям.

Відомо, що як мінімум один з нащадків Брууна – його онук – намагався змінити заповіт, аби продати колекцію, проте не зміг.

Раніше ми писали, що на нещодавньому аукціоні продали комікс 1938 року. Він особливий тим, що саме на його сторінках читачі познайомилися із Суперменом.