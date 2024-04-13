Комікс продали за рекордні 6 мільйонів доларів, що робить його найдорожчим коміксом у світовій історії.

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В аукціонному домі назвали цей випуск "найважливішим і найвпливовішим коміксом з усіх коли-небудь опублікованих", адже він вперше представив світу легендарного Супермена. За словами експертів, попри свій вік, комікс зберігся у доброму стані з насиченими кольорами та мінімальним зносом.

Про що розповідає комікс

Сюжет коміксу, створеного американськими письменниками Джеррі Сігелом та Джо Шустером, розповідає про походження Супермена як інопланетної дитини, що була відправлена на Землю, аби врятуватися від знищення своєї планети, де він зустрічає свою кохану Лоїс Лейн.

З часом Супермен перетворився на одного з найбільш впізнаваних та улюблених персонажів американської попкультури, надихнувши безліч фільмів, книг, іграшок та інших атрибутів.



Комікс, який продали за 6 мільйонів доларів / Фото CNN

Цікаво, що вартість окремих сторінок цього коміксу може сягати до 60 тисяч доларів. Інші примірники цього історичного випуску також були продані за вражаючі суми, зокрема один екземпляр у 2021 році знайшов нового власника за 3,6 мільйона доларів.

Раніше ми писали, що на аукціоні виставлять лист британського письменника Джона Толкіна, який є автором книг "Гобіт" і "Володар перснів". Цей лист він надіслав маленькому шанувальнику Крістоферу Говарду на Різдво 1961 року.