Комикс продали за рекордные 6 миллионов долларов, что делает его самым дорогим комиксом в мировой истории.

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В аукционном доме назвали этот выпуск "самым важным и самым влиятельным комиксом из всех когда-либо опубликованных", ведь он впервые представил миру легендарного Супермена. По словам экспертов, несмотря на свой возраст, комикс сохранился в хорошем состоянии с насыщенными цветами и минимальным износом.

О чем рассказывает комикс

Сюжет комикса, созданного американскими писателями Джерри Сигелом и Джо Шустером, рассказывает о происхождении Супермена как инопланетного ребенка, который был отправлен на Землю, чтобы спастись от уничтожения своей планеты, где он встречает свою возлюбленную Лоис Лейн.

Со временем Супермен превратился в одного из самых узнаваемых и любимых персонажей американской поп-культуры, вдохновив множество фильмов, книг, игрушек и других атрибутов.



Комикс, который продали за 6 миллионов долларов / Фото CNN

Интересно, что стоимость отдельных страниц этого комикса может достигать до 60 тысяч долларов. Другие экземпляры этого исторического выпуска также были проданы за впечатляющие суммы, в частности один экземпляр в 2021 году нашел нового владельца за 3,6 миллиона долларов.

Ранее мы писали, что на аукционе выставят письмо британского писателя Джона Толкина, который является автором книг "Хоббит" и "Властелин колец". Это письмо он прислал маленькому поклоннику Кристоферу Говарду на Рождество 1961 года.