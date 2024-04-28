Его родные планировали продать монеты еще раньше, но не могли этого сделать из-за завещания.
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Что известно о редкой коллекции монет
В коллекцию Ларса Эмиля Брууна вошло около 20 тысяч предметов:
- 15 тысяч монет,
- 4 600 медалей и жетонов,
- 330 банкнот,
- а также 1 800 наименований книг.
Все эти сокровища связаны со Скандинавией – Дании, Норвегии, Швеции, мест, ранее находившихся под властью этих государств. Также он собирал английские монеты времен правления датчан, в частности речь идет о короле Англии Кануте.
Известно, что как минимум один из потомков Брууна – его внук – пытался изменить завещание, чтобы продать коллекцию, однако не смог.
Ранее мы писали, что на недавнем аукционе продали комикс 1938 года. Он особенный тем, что именно на его страницах читатели познакомились с Суперменом.