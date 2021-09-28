Пощекотать нервы: 15 людей, которые увидели что-то жуткое и поделились этим в интернете

Как ни странно, довольно много людей увлекаются всевозможными жуткими вещами – они любят фильмы ужасов, страшные истории и книги, паранормальные и потусторонние явления. Особенно много такого контента появляется с приходом осени, когда любители ужасов начинают подготовку к Хэллоуину, однако удивительного и страшного в реальной жизни хватает и в другое время.

На развлекательном портале Reddit есть отдельный подраздел Creepy, где пользователи делятся фотографиями, которые способны вызвать массу разнообразных эмоций – от шока и жалости до страха и ужаса. Развлечения 24 подготовили подборку жутких фотографий из этой соцсети. Приготовьтесь – будет страшно.

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"Это осиное гнездо"

Фото Reddit / Dan-68

"Среди ночи получил оповещение от" Умного дома" о том, что он обнаружил посетителя"

Фото Reddit / FatNDepressed

"Комната Улыбки"

Фото Reddit / d4hm3r

"Жнец"

Фото Reddit / d4hm3r

"Вот такой туман"

Фото Reddit / d4hm3r

"Оказалось, что в нашем доме есть бункер. Мне удалось втиснуть телефон в дверную щель, чтобы сделать этот жуткий снимок"

Фото Reddit / Colombianthunder

"Когда-то это было домом"

Фото Reddit / All_Cartoon

"Эти фото сделал я. Северная государственная тюрьма в Пенсильвании"

Фото Reddit / Phat_Irish

"Два манекена плавятся от жары в Лондоне, 1929 год"

Фото Reddit / VerGuy

"Заходите, пожалуйста"

Фото Reddit / d4hm3r

"Заброшенный японский универмаг"

Фото Reddit / rpbob

"Путь, по которому я иду на работу"

Фото Reddit / pakkmann666

"Эти грибы выглядят так, будто это пальцы, растущие из-под земли"

Фото Reddit / Quasar9111

"Это обычное дерево, но вы тоже видите здесь ребенка?"

Фото Reddit / gogingerpower

"Мой регион страдал от лесных пожаров. Это фото сделано в 10 утра, в 100 километрах от пожара"

Фото Reddit / IcemanDOTA

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