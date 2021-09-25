С помощью нейросетей: фанат превратил персонажей из "Ведьмака 3" в реальных людей

Третья часть CD Projekt Red в серии Witcher была выпущена более шести лет назад, но остается чрезвычайно популярной до сих пор. Сейчас есть множество фанатских улучшений, позволяющих обновить игру шестилетней давности до современного игрового ландшафта.

Пользователь Rediit под ником gutekx12 с помощью нейросети StyleClip превратил случайные неигровые персонажи из The Witcher 3: Wild Hunt в реальных людей. Конечный результат дал удивительные изображения, которыми gutekx12 поделился на платформе Rediit.

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И хотя есть некоторые заметные элементы, которые не являются идеальным преобразованием, например, у всех NPC голубые глаза, в комментариях пользователи позитивно отметили эту работу и удивились ее реалистичности.



Фанат превратил NPC из "Ведьмака 3" в реальных людей / Фото Reddit



Фанат превратил NPC из "Ведьмака 3" в реальных людей / Фото Reddit



Фанат превратил NPC из "Ведьмака 3" в реальных людей / Фото Reddit



Фанат превратил NPC из "Ведьмака 3" в реальных людей / Фото Reddit



Фанат превратил NPC из "Ведьмака 3" в реальных людей / Фото Reddit



Фанат превратил NPC из "Ведьмака 3" в реальных людей / Фото Reddit

Gutekx12 сказал, что впоследствии опубликует соответствующие изображения главных героев, хотя и выглядят они довольно странно.

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