С помощью DeepFake: Том Харди сыграл в третьем фильме "Человек-паук"

Недавно Том Харди сообщил, что хочет увидеть своего персонажа Венома и Человека-паука, которого сыграл Том Холланд, в одном фильме. И даже пообещал отстаивать идею появления Человека-паука в ленте "Веном 3".

stryder HD показал в видео, которое создал с помощью технологии DeepFake, каким бы вышла лента "Человек-паук 3: Враг в отражении "(Spider-Man 3) с Холландом и Харди в главных ролях.

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Новое видео блогер опубликовал на своем канале в ютубе. В ролике он заменил с помощью нейросети лица Тоби Магуайра в роли Человека-паука на лицо Тома Холланда. А актера Тофера Грейса в роли Эдди Брока, заменил на Тома Харди. Это дает представление зрителям о том, как они могли бы выглядеть, когда наконец встретятся в не слишком отдаленном будущем.

DeepFake Spider-Man vs Venom: смотреть онлайн

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