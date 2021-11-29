Помогли бизоны: в Канаде нашли 1000-летнюю наскальную живопись

В канадском парке наследия Ванускевин нашли серию древней наскальной живописи, а также инструмент, используемый для ее создания. Обнаружить эту находку помогли живущие там бизоны.

Как нашли рисунки

Главный археолог и соучредитель парка Эрни Уокер вместе со смотрителем бизонов Крейгом Томсом увидели камни со странными полосами возле места, где животные принимают так называемые пылевые ванны. Для этого бизоны роют землю копытами, чтобы образовались ямы. Именно так они и нашли петроглифы.

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Что такое петроглифы Петроглифы – высеченные на каменной основе изображения, являющиеся важным историческим источником. Рисунки могут иметь разную тематику – ритуальную, мемориальную, знаковую и так далее.



Источник: Петроглифы – высеченные на каменной основе изображения, являющиеся важным историческим источником. Рисунки могут иметь разную тематику – ритуальную, мемориальную, знаковую и так далее.Источник: Википедия

Когда животные обнажили часть первого камня – 250-килограммового валуна с вырезанным изображением ребер бизона, в парке приступили к раскопкам. Оказалось, он там не один. Кроме него, археологи обнаружили большой камень с узором в виде сетки, меньший экземпляр с высеченными ямками и 545-килограммовый валун с вырезанными полосами. Эксперты определили, что эти рисунки нанесли примерно 1000 лет назад – в 11 веке.

Петроглифы, найденные бизонами в Канаде / Фото Wanuskewin Heritage Park

Петроглифы, найденные бизонами в Канаде / Фото Wanuskewin Heritage Park

Петроглифы, найденные бизонами в Канаде / Фото Wanuskewin Heritage Park

Кроме того, во время раскопок было обнаружено и немало следов повседневной жизни местных жителей того времени. Среди них – каменные орудия, древесный уголь, кости, черепа и другое. Особым открытием стал каменный нож, с помощью которого и были созданы найденные петроглифы.

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Нож, с помощью которого были созданы петроглифы / Фото Wanuskewin Heritage Park

Камни с высеченными рисунками и другие археологические находки переместят в музей, чтобы все желающие могли увидеть экспонаты и узнать больше об истории края.