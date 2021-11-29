Як знайшли малюнки

Головний археолог та співзасновник парку Ерні Вокер разом із наглядачем бізонів Крейгом Томсом побачили каміння з дивними смугами біля місця, де тварини приймають так звані пилові ванни. Для цього бізони риють землю копитами, щоб утворилися ями. Саме так вони й знайшли петрогліфи.

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Що таке петрогліфи Петрогліфи – висіченні на кам'яній основі зображення, які є важливим історичним джерелом. Малюнки можуть мати різну тематику – ритуальну, меморіальну, знакову тощо.



Джерело: Петрогліфи – висіченні на кам'яній основі зображення, які є важливим історичним джерелом. Малюнки можуть мати різну тематику – ритуальну, меморіальну, знакову тощо.Джерело: Вікіпедія

Коли тварини оголили частину першого каменю – 250-кілограмового валуна з вирізьбленим зображенням ребер бізона, у парку розпочали розкопки. Виявилося, що він там не один. Крім нього, археологи знайшли великий камінь з узором у вигляді сітки, дещо менший екземпляр з висіченими ямками та 545-кілограмовий валун з вирізаними смугами. Експерти визначили, що ці малюнки виконали приблизно 1000 років тому – в 11 столітті.

Петрогліфи, знайдені бізонами у Канаді / Фото Wanuskewin Heritage Park

Петрогліфи, знайдені бізонами у Канаді / Фото Wanuskewin Heritage Park

Петрогліфи, знайдені бізонами у Канаді / Фото Wanuskewin Heritage Park

Окрім того, під час розкопок виявили й чимало слідів повсякденного життя тамтешніх мешканців того часу. Серед них – кам'яні знаряддя, деревне вугілля, кістки, черепи тощо. Особливим відкриттям став кам'яний ніж, за допомогою якого і були створенні знайдені петрогліфи.

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Ніж, за допомогою якого були створені петрогліфи / Фото Wanuskewin Heritage Park

Каміння з висіченими малюнками та інші археологічні знахідки перемістять до музею, аби усі охочі могли побачити експонати та дізнатися більше про історію краю.