Помогла Google-карта: полиции удалось найти мафиози, который 20 лет назад сбежал из тюрьмы

Бывшего члена сицилийской мафиозной группировки арестовали после почти 20 лет розысков. Полиция узнала его лицо на картинке Google Street View.

Член сицилийской мафиозной группировки "Стидда" Джоаккино Гаммино сбежал из римской тюрьмы Ребиббия в 2002 году. Уже в 2003 году он был заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство, совершенное несколькими годами ранее.

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Гаммино значился в списке самых разыскиваемых преступников Италии. Лишь через 20 лет после побега его удалось разыскать и арестовать. И помог в этом итальянским полицейским сервис Google Street View. Детективы просматривали панорамы улиц Галапагара, Испания, и заметили двух мужчин возле магазина El Huerto de Manu. Эта фотография также была опубликована на странице местного ресторана в фейсбуке, в котором работал мужчина.

Было много предварительных и долгих расследований, которые привели нас в Испанию. Мы были на правильном пути, и карты Google помогли подтвердить наши расследования,

– заявил прокурор Палермо Франческо Ло Вой.

Полиции удалось найти мафиози, который 20 лет назад сбежал из тюрьмы благодаря Google Street View / Фото The Telegraph

Один из мужчин на фото показался правоохранителям похожим на беглеца. И хотя в Испании бывший мафиози жил под вымышленным именем, его узнали по шраму на подбородке.

Как вы меня нашли? Я даже не звонил своей семье последние десять лет,

– удивился Гаммино при задержании.

В это время Джоаккино Гаммино находится под стражей в Испании, а итальянская полиция надеется экстрадировать его для вынесения приговора до конца февраля.