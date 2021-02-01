Цифры Twitch за 2020 год демонстрируют впечатляющий рост и законную конкуренцию за экранное время пользователей. Старший вице-президент компании Дэмиан Бернс обнародовал годовые цифры: от триллиона минут просмотра до 83 миллионов долларов, собранных на благотворительность.

Источник: twitter Damian Burns

Согласно официальной статистике Twitch, которую опубликовал в твиттере старший вице-президент Демиан Бернс, прошедший 2020 год оказался очень удачным для сервиса. Возможно, это объясняется тем, что значительная часть населения планеты перешла на большее количество времени, проведенного дома.

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Ежедневно за трансляциями следило в среднем более 26 миллионов пользователей. При этом средняя аудитория в любой момент суток составляла 2 млн пользователей.

Суммарно на просмотр трансляций пользователи потратили более триллиона минут или 16,7 миллиарда часов. Также за время стримов было собрано более 83 млн долларов на благотворительность. Трансляции в месяц проводило более 6 млн уникальных стримеров.