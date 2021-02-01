Цифри Twitch за 2020 рік демонструють вражаюче зростання і законну конкуренцію за екранний час користувачів. Старший віцепрезидент компанії Деміан Бернс оприлюднив річні цифри: від трильйона хвилин перегляду до 83 мільйонів доларів, зібраних на благодійність.

Джерело: twitter Damian Burns

Згідно з офіційною статистикою Twitch, яку опублікував у твіттері старший віцепрезидент Деміан Бернс, минулий 2020 рік виявився дуже вдалим для сервісу. Можливо, це пояснюється тим, що значна частина населення планети перейшла на більшу кількість часу, проведеного вдома.

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Щодня за трансляціями стежило в середньому понад 26 мільйонів користувачів. При цьому середня аудиторія в будь-який момент доби складала 2 млн користувачів.

Сумарно на перегляд трансляцій користувачі витратили більше трильйона хвилин або 16,7 мільярда годин. Також за час стрімів було зібрано понад 83 млн доларів на благодійність. Трансляції на місяць проводило понад 6 млн унікальних стримерів.