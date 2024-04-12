Полтавчанка сорвала куш в лотерее: насколько ей повезло

В Полтаве женщина по имени Антонина сыграла в лотерею "Лото-Забава" и сорвала джекпот. Свой счастливый билет она купила 31 марта.

Известно, что женщина выиграла 190 000 гривен.

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Женщина приобрела билет, который находится на улице Новый Базар, 37. За лотерейный билет она заплатила всего 30 гривен.

В настоящее время известно, что счастливица уже обратилась на Горячую линию оператора государственных лотерей М.С.Л., чтобы получить выигрыш. Куда именно она потратит приз, пока неизвестно.

Украинцам везет в лотерею

Мужчина из города Вараш Ровенской области выиграл джекпот в размере 250 000 гривен в лотерее "Лото Забава". До этого, 150 участников акции выиграли по 5 000 гривен в течение месяца.

Мужчина, по имени Владимир из Павлограда также сорвал джекпот. Счастливчик уже в третий раз выиграл немалый приз в лотерею.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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