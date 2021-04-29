Соблюдение социальной дистанции между людьми – это одна из главных мер личной безопасности во времена пандемии коронавируса. Однако не все могут "на глаз" определить, насколько далеко нужно отойти от другого человека, чтобы это расстояние было безопасным. В одном из польских костелов придумали, как им помочь.

На костеле прихода святого Андрея висит большой баннер, который напоминает о важности соблюдения дистанции. Здесь прихожанам предлагают измерять расстояние между ними с помощью воображаемого кадила.

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Твой сосед в костеле стоит дальше, чем можно махнуть кадилом? Это хорошо – вы в безопасности,

– написано на баннере.

Также там схематично изобразили человека и священника, который держит вытянутое кадило. В костеле убеждают, что его длина составляет 1,5 метра, необходимые для безопасной дистанции. Ниже авторы дизайна добавили: "С семьей можешь держаться близко. Везде и всегда".

Пользовательница фейсбука Мария Старнавская, которая опубликовала фотографию с этим баннером, указала в посте, что некоторые люди не одобрили эту идею. Однако, она сама считает иначе.

Мне очень нравится. Я думаю, что это хорошее решение, и таких баннеров нужно больше – в костелах и других общественных местах,

– написала женщина.