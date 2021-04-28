33-летний Джесси Лариос 12 апреля отправился в пешее путешествие из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско в ростовом костюме медведя. Он не взял с собой ничего, кроме телефона, фонарика, носков и средств гигиены.

Всего мужчина прошел 770 километров за 9 дней. Все это время он вел краудфандингову кампанию на сайте GoFundMe и собирал деньги на борьбу с психическими заболеваниями. Ему пожертвовали почти 17 тысяч долларов (473 тысячи долларов).

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Джесси рассказал, что отправился в свое путешествие импульсивно. На третий день он начал немного жалеть об этом, но поддержка людей, которые следили за его путем в инстаграме, помогала ему двигаться дальше.

Многие люди говорили мне, что были в темном месте, и не чувствовали себя собой, но Медведь, идущий в Сан-Франциско, отвлекал их от негатива, в котором они жили,

– сказал Джесси Лариос.

Тот факт, что чья-то прогулка может кого-то вдохновить и успокоить, сделал мужчину по-настоящему счастливым. Он почувствовал, что делает достойное дело.

На протяжении своего путешествия Джесси ни разу не останавливался в отеле. Когда ему нужно было отдохнуть, он ложился на обочинах. Мужчина в костюме медведя привлекал внимание местных шерифов, которые были одновременно взволнованы и обеспокоены, встречая его.

Джесси Лариос не хочет останавливаться после этого путешествия. Через несколько недель он планирует отправиться из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, а затем – из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Для этого ему нужно будет усовершенствовать костюм Медведя – сделать его более прочным и «дышащим».