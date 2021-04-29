Дотримання соціальної дистанції між людьми – це один із головних заходів особистої безпеки у часи пандемії коронавірусу. Проте не всі можуть визначити "на око", наскільки далеко потрібно відійти від іншої людини, щоб ця відстань була безпечною. У одному з польських костелів вигадали, як їм допомогти.

На костелі парафії святого Андрія висить великий банер, який нагадує про важливість дотримання дистанції. Тут парафіянам пропонують вимірювати відстань між ними за допомогою уявного кадила.

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Твій сусід у костелі стоїть далі ніж можна махнути кадилом? Це добре – ви у безпеці,

– написано на банері.

Також там схематично зобразили людину та священника, який тримає витягнуте кадило. У костелі переконують. що його довжина становить 1,5 метра, необхідні для безпечної дистанції. Нижче автори дизайну додали: "З родиною можеш триматися близько. Усюди та завжди".

Користувачка фейсбуку Марія Старнавська, яка опублікувала світлину з цим банером, вказала у дописі, що деякі люди не схвалили цю ідею. Проте, вона сама вважає інакше.

Мені дуже подобається. Я думаю, що це гарне рішення, і таких банерів потрібно більше – у костелах та інших громадських місцях,

– написала жінка.