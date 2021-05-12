Правоохранители волновались, что такая прогулка может закончиться неудачно для бобра. Поэтому они решили провести его к месту назначения. Полицейские даже сняли животное на видео и опубликовали его в социальных сетях.

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Животное сходило с тротуара через каждые несколько метров, даже не подозревая, что его может сбить автомобиль. Поэтому сотрудники патрульно-оперативного управления сопровождали бобра,

– сообщили в пресс-службе районного штаба в Гнезно.

Полицейские сопровождали бобра в Гнезно: смотрите видео

Как долго правоохранители сопровождали животное – не сообщается. Но они уверяют, что оставили бобра только тогда, когда он безопасно добрался до зеленой зоны, где ему не угрожали автомобили.