Правоохоронці хвилювалися, що така прогулянка може закінчитися невдало для бобра. Тому вони вирішили провести його до місця призначення. Поліцейські навіть зняли тваринку на відео та опублікували його у соціальних мережах.

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Тварина сходила з тротуару через кожні кілька метрів, навіть не підозрюючи, що її може збити автомобіль. Тому співробітники патрульно-оперативного управління супроводжували бобра,

– повідомили у пресслужбі районного штабу у Гнєзно.

Поліцейські супроводжували бобра у Гнєзно: дивіться відео

Як довго правоохоронці супроводжували тварину – не повідомляють. Але вони запевняють, що залишили бобра лише тоді, коли він безпечно дістався до зеленої зони, де йому не загрожували автомобілі.