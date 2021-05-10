Видеоролик опубликовал в фейсбуке Веберли Макдональд. На нем видно, как чайка заходит в магазин и пытается взять с полки 2 бутерброда с тунцом, но это чересчур много для нее. Тогда она хватает один из них, и идет к выходу.

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Возле автоматических дверей Гас остановился и ждал, пока кто-то пройдет мимо и дверь откроется. Посетительница магазина увидела вора, и попыталась отобрать у него бутерброд, однако ей это не удалось. Птица направилась дальше, к автобусной остановке, чтобы продырявить упаковку и полакомиться добычей.

Это уже не первый случай, когда Гас ворует еду из этого магазина. Жители Абердина рассказывают, что он часто ходит туда-сюда, ожидая пока автоматические двери откроются.

Кажется, я каждый день вижу Гаса, чаще всего утром или днем. Сначала он воровал чипсы, а сейчас перешел на бутерброды. Похоже, что он довольно умный,

– рассказал Веберли Макдональд, который снял видео.

Раньше чайка воровала чипсы из магазина: смотрите видео