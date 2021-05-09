Енот и пес могут часами валяться по полу в попытках побороть друг друга. Выигрывает то один, то другой.

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Енота Роджера вместе с его братом нашли, когда им было всего два дня – их маму убили, и детеныши остались одни. Недавно владелица животных поделилась роликом, на котором изображена одна из недавних драк пушистых приятелей.

Я спасла Роджера и его брата, когда их мать была убита. Им было всего 2 дня. Роджер был коротышкой. Он никогда не хотел выходить на улицу, поэтому все время находился в доме. Он любит играть с собакой, потому что она примерно одного с ним размера,

– рассказала владелица животных.